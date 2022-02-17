По прогнозу синоптика Натальи Диденко, завтра в Украине будет штормовой ветер, дождливо, а порой возможен мокрый снег.

Пятница, 18 февраля, в Украине будет ветреной, ожидаются дожди и местами мокрый снег.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Порывы северного западного ветра будут достигать штормовых, 15-22 метра в секунду. Поэтому будьте осторожными, берегите себя и свое имущество...",- предупредила она.

По прогнозу Натальи Диденко, температура воздуха 18 февраля особо не изменится, ожидается +2...+7 градусов.

"Будет преобладать завтра в Украине влажная погода, периодически дождь, при снижении температуры воздуха полетает мокрый снег", - отметила синоптик.

На выходных, по ее прогнозу, в Украине удержится влажная ветреная погода с небольшим колебаниями температуры воздуха.

Напомним, на сегодня, 17 февраля, по всей Украине объявили штормовое предупреждение. В Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а в Карпатах скорость порывов будет достигать 25-30 м/с, также ожидается значительный дождь с мокрым снегом.

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