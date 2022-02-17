Людей настойчиво просят не выходить в горы.

В Карпатах из-за ухудшения погоды объявили красный уровень опасности.

По данным Укргидрометцентра, в горах Ивано-Франковской области ожидается высокая снеголавинная опасность (4 уровень).

Также в связи с осадками и оттепелью, на высокогорье Закарпатской области, в горах Львовской и Черновицкой областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)

"Внимание! Происходит значительное ухудшение погодных условий. По состоянию на 10:00 на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 20 метров), ветер западный, 28 м/с, температура воздуха -7°С", - сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Людям настоятельно рекомендуют воздержаться от выхода в высокогорье.

Напомним, на сегодня, 17 февраля, по всей Украине объявили штормовое предупреждение. В Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а в Карпатах скорость порывов будет достигать 25-30 м/с, также ожидается значительный дождь с мокрым снегом.

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