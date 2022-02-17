Синоптики предупреждают о сильном ветре.

На сегодня, 17 февраля, по всей Украине объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о сильном ветре, а в Карпатах ожидается значительный дождь с мокрым снегом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"17 февраля в Украине порывы ветра 15-20 м/с; в Карпатах 25-30 м/с, значительный дождь с мокрым снегом", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине сегодня

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +2°, днем +7°, дождь.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +8°, сильный дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +4°, днем +8°, сильный дождь.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +9°, сильный дождь.

В Тернополе 17 февраля ночью будет +3°, днем +9°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +10°, небольшой дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут +4°...+9°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +1°, днем +10°, легкий дождик.

В Виннице сегодня будет +2°...+7°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Житомире в среду будет ночью +3°, днем +8°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +11°, сильный дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +11°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+8°.

В Одессе 17 февраля - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +10°.

В Херсоне в среду ночью +5°, днем +11°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +2°...+7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +6°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +7°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +1°...+11°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +7°.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождик, температура ночью +1°, днем +6°.

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