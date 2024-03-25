В конце недели не исключены температурные рекорды во многих областях нашей страны.

В Украине до конца марта ожидается аномально теплая, но неустойчивая погода с осадками и колебаниями атмосферного давления. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

Он пояснил, что над большей частью Европы в течение ближайшей недели ожидается развитие циклональной деятельности и активизация атмосферных фронтов.

"Благодаря большому участку низкого давления и преобладанию влажных юго-западных воздушных потоков, в нашей стране пройдут дожди, местами интенсивные. В отдельных районах возможны грозы и порывистый ветер", - предупредил синоптик.

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Однако, по его словам, температурный фон сохранится аномально высоким, а на выходных возможны рекордные показатели дневной температуры в большинстве областей.

Потепление в Украине - прогноз

В Украине в конце этой недели ожидается большое потепление. Синоптик Наталья Диденко говорит, что на выходных, после 29 марта, ожидается +20...+23 градуса.

По данным Погода УНИАН, температура в Украине будет повышаться постепенно. Периодически будут идти дожди, но осадки не повлияют на температуру. Теплее всего, по прогнозу, будет 30 и 31 марта. Ожидается, что на выходных на смену осадкам придет ясная и безоблачная погода, благодаря чему температура повысится до +17° ....+20°, а в западных областях воздух прогреется до +21°...+23°.

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