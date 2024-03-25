Повышение температуры ожидается уже на этой неделе.

Последняя неделя марта порадует украинцев весенним и даже летним теплом. Температура в ближайшие дни будет постепенно повышаться и уже в конце месяца столбики термометров во многих областях покажут роскошные +20°...+23°. Периодически ожидаются дожди, однако на температуру они не повлияют. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Начало недели в Украине будет свежим и преимущественно пасмурным. 25 марта. На юге, востоке, а также в Днепропетровской области температура поднимется до +12°...+14°, а на остальной территории столбики термометров покажут +7°...+11°.

Во вторник, 26 марта, солнца в Украине станет больше. Дожди пройдут на юге, в большинстве центральных областей, а также на северо-востоке. В большинстве областей столбики термометров покажут +8°...+11°, на юго-востоке воздух прогреется до +12°...+13°, на Закарпатье - до +14°.

Видео дня

В среду, 27 марта, в Украине уже будет сухо, дожди покинут территорию нашей страны, а столбики термометров покажут +10°...+13°. На Закарпатье ожидается до +17°.

В середине недели, 28 марта, ожидается небольшая облачность. На западе местами пройдут небольшие дожди. Температура повысится до +13°...+17°.

Перед выходными, 29 марта, дожди в Украине пройдут на севере, в большинстве центральных и южных областей. Местами осадки могут быть с грозами. Несмотря на дожди температура продолжит повышаться, +15°...+18°.

На выходных, 30 и 31 марта, дождей в Украине уже не будет. На смену осадкам придет ясная и безоблачная погода, благодаря чему температура в конце недели повысится до +17° ....+20°, а на западе воздух прогреется до +21°...+23°.

Вас также могут заинтересовать новости: