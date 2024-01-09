Больше всего отключений на Днепропетровщине, Одесщине, в Николаевской, Кировоградской областях.

Непогода оставила без света 1025 населенных пунктов. Из-за шквального ветра, обледенения линий больше всего отключений в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Кировоградской областях, сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"На утро из-за непогоды - сильный ветер, гололедица - обесточено 1025 населенных пунктов. В Днепропетровской области 324 населенных пункта, в Одесской – 268, в Николаевской – 215, в Кировоградской – 146, в Запорожской – 51, В Киевской – 4, в Черниговской – 6, в Черновицкой – 9. В Донецкой области более суток – 2", — говорится в сообщении.

Ремонтные бригады облэнерго делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить обесточенных потребителей. Но, я отмечают, восстановление тормозят как сложные погодные условия – сильный ветер, мороз до -22 °C, толстый слой льда на оборудовании, так и большое количество нанесенных непогодой повреждений – поваленные опоры, многочисленные обрывы проводов.

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Кроме того, из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 485 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Непогода в Украине

9 января в Украине ожидается морозная погода без осадков, но местами возможен гололед, а на дорогах - гололедица. Ветер будет северный и северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем по всей стране составит -8. ..-13 градусов. По всей Украине на два дня, 9 и 10 января, объявлен и уровень опасности.

Отдельно в Одесской области вчера набрала обороты непогода: после дождя начал падать снег, на дорогах образовалась гололедица. В регионе 9 и 10 января на дистанционный формат занятий перешли все учебные заведения. В результате сложных погодных условий в Белгород-Днестровском районе Одесской области порывом ветра завалило ветрогенератор.

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