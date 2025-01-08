В некоторых областях температура повысится вплоть до +8...+14 градусов.

В середине недели, 9 января, украинцев ждет теплая и преимущественно сухая погода. Осадки вероятны лишь на западе страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Четверг в Украине будет теплым", - сказала она и добавила, что в течение дня ожидается +4...+9 градусов, а в западных областях и в южной части воздух прогреется до +8...+14 градусов.

Немного свежее будет на севере Украины - днем +3...+6 градусов.

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"Ветер южного направления, умеренный, на западе временами сильный", - отметила Наталка Диденко.

Благодаря полю повышенного давления существенные осадки в четверг маловероятны, лишь в западных областях местами пройдет небольшой дождь.

Погода в Киеве 9 января

По прогнозу Наталки Диденко, завтра в Киеве будет без осадков. Температура воздуха в течение дня составит +3...+5 градусов.

Когда в Украине похолодает - прогноз

Синоптик Анжелика Ганчук сообщила Погода УНИАН, что со следующей недели в Украину может вернуться небольшой мороз.

На западе, по ее словам, будет снежить, потому что там будет холоднее. В столице в воскресенье и в понедельник снизятся температуры до отрицательных и также может немного заснежить.

"Но, все же, скажем так, будет возвращаться на следующей неделе небольшой мороз в Украину. Но пока что без таких экстремальных каких-то значений. Просто будут обычные зимние температуры", - сообщила эксперт по погоде.

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