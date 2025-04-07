Холодная погода продлится еще почти неделю.

Холодная погода в Украине продлится всю текущую неделю, а потепление начнется только в воскресенье. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

Всю неделю, по ее словам, в Украине будет холодно, с "минусами" и заморозками ночью и низенькими "плюсами" днем. В то же время уже в конце недели погода должна улучшиться.

"Потепление начнется с Вербного воскресенья", - сообщила эксперт по погоде.

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Погода в Украине - прогноз на неделю

О том, что холодная погода будет держаться в Украине всю неделю, говорит и синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, в течение текущей недели на территории всей страны ожидается необычно холодная и нестабильная погода.

Из-за вторжения арктического воздуха в Восточную и Южную Европу, а также активизации циклонических процессов, в Украине прогнозируется влажная и малоприятная метеоситуация.

Время от времени будут идти дожди и снегопады, местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Температурные показатели будут на 6-12 градусов ниже среднестатистических значений для этого периода.

В частности, по его прогнозу, ближайшей ночью температура воздуха в западных регионах упадет до -2...-7 °С, в других областях ночью -2...+3 °С. Днем 8 апреля столбики термометров по всей стране покажут не выше +2...+7 °С.

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