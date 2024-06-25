Температура при этом составит +27...+32°.

На этой неделе украинцев ждет солнечная и преимущественно сухая погода, однако кое-где уже будут дожди и грозы. Об этом рассказала известная синоптик Наталья Диденко.

"Неделя в Украине предполагается преимущественно сухой, солнечной, разве что в околокарпатских областях местами дождь с грозами", - акцентировала синоптик.

Температура воздуха, по ее данным, в течение недели составит в дневные часы +27...+32 градуса.

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Погода 25 июня - прогноз по Украине

Во вторник, 25 июня, в Украине будет переменная облачность.

На Левобережье местами пройдет кратковременный дождь, днем ​​с грозой. На остальной территории сегодня без осадков. В западных областях утром местами будет туман.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем ​​составит +22...+27°. В Закарпатской, Одесской, Херсонской областях и в Крыму воздух прогреется до +25°...+30°. В Карпатах столбики термометров покажут свежие +18 ... +20 °.

В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков.Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем ​​по области составит +22...+27°, в Киеве воздух прогреется до +24...+26°.

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