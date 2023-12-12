В середине недели по Украине пройду циклон, после которого погода изменится.

Еще несколько дней в Украине будет держаться относительно тепла погода с осадками. Однако все изменится после четверга, когда через нашу страну пройдет циклон. Он принесет нам дожди, а потом вернутся морозы. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее данным, 12-14 декабря в Украине ожидается небольшой мокрый снег, может быть вместе с дождем. Днем 14 декабря уже будут преобладать западные процессы, и с запада будет проходить циклон по территории Украины

Этот циклон затронет практически всю Украину. "Будут осадки, но преимущественно в виде дождя. Циклон подтянет с собой часть теплого воздуха с юго-запада, поэтому температура повысится", - пояснила синоптик. Но это потепление будет недолгим.

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"После того, как пройдет циклон, воздушные потоки на территории Украины изменятся: если к четвергу преобладают южные потоки умеренных скоростей, то уже в пятницу, 15 декабря, появится северная составляющая и, соответственно, более прохладный воздух начнет заходить на территорию Украины", - пояснила Наталья Птуха.

Поэтому, по ее словам, в конце недели стоит ожидать снижения температуры: днем 15 декабря будет от -3...+3, в южных и восточных областях 0...+5. 16 декабря ночью и днем уже будет мороз до -7 градусов. Также будет подмораживать и на востоке, там ожидается от -3 до +3 градусов.

По ее словам, 18 декабря мощный антициклон будет царить в Европе. Он принесет еще больше холода, и во всей стране будет мороз.

"Но снега в это время ждать не следует, а лежащий на этой неделе растает, поэтому снежный покров несколько уменьшится, а в центральных областях его уже не будет, как и по юго-востоку. Останется разве что на западе и севере", - говорит синоптик.

Штормовое предупреждение в Украине

На сегодня, 12 декабря, в большинстве областей Украины синоптики Укргидрометцентра объявили и уровень опасности. По прогнозам, в северных, восточных и центральных областях ожидается гололед, а на дорогах гололедица.

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