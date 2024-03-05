Температура воздуха в течение дня в большинстве областей не превысит +1...+5.

Со среды, 6 марта, в Украине ожидается похолодание. Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

"Температура воздуха в течение дня не превысит +1...+5 градусов, только на Закарпатье и в южной части будет теплее, +8...+12 градусов. Ночью от 3 тепла до 3 мороза", - сообщила синоптик.

По ее данным, дождь и мокрый снег пройдут завтра в западных областях. Также ближайшей ночью и завтра утром осадки ожидаются на севере Украины, кроме Сумской области. На остальной территории - в центральной части, на востоке и юге - осадки маловероятны.

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"Ветер будет северо-восточным, восточным, временами с сильными порывами - одевайтесь теплее!" - предупредила Наталья Диденко.

Погода в Киеве - прогноз синоптика

В Киеве завтра также ожидается похолодание, говорит Наталья Диденко. В течение дня в столице будет только +1...+3, а также поднимется порывистый северо-восточный ветер.

"Ближайшей ночью и завтра утром есть вероятность мокрого снега. Днем 6-го марта в столице - без осадков", - сообщила эксперт по погоде.

Как долго продлится похолодание в Украине?

Ранее Наталка Диденко предупреждала, что похолодание в Украине будет длительным. Ближайшая неделя точно будет холодной. Стабильное потепление ожидается не раньше второй половины марта.

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