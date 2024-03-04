Погода будет переменчивой, и только после 15 марта начнет теплеть.

Погода в начале весны отмечается нестабильным характером, поэтому в ближайшие две недели ожидаются постоянные температурные колебания. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Так, понедельник по всей Украине будет с умеренной и высокой температурой воздуха: в течение дня +7...+11 градусов, на западе +10...+15 градусов.

Дожди завтра пройдут в западных областях - кроме Тернопольской и Хмельницкой, а на остальной территории Украины все еще будет преобладать сухая погода.

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В Киеве 4-го марта будет сухо и умеренно тепло - около +7 градусов.

"В дальнейшем, в период с 6 по 9 марта - похолодание, потом потеплеет, потом, с 12 по 15 марта снова ожидается похолодание, а дальше все равно весна возьмет свое, начнет повсюду теплеть", - рассказывает синоптик, отмечая, что в этот период можно будет ожидать и мороза, и мокрого снега, поэтому не стоит далеко прятать теплую одежду.

Погода в марте - прогноз

По прогнозам Укргидрометцентра, погода в марте 2024 будет теплее, чем обычно, а количество осадков ожидается в пределах нормы.

Средняя месячная температура воздуха предполагается 1-7° тепла, что на 1-2° выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 30-60 мм, в Карпатах местами 71-107 мм, что в пределах нормы.

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