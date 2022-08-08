По данным синоптика Натальи Диденко, на востоке и юге Украины на этой и следующей неделе будет доминировать сильная жара, временами столбики термометров будут подниматься до +41°, а завтра местами ожидаются грозы, град и шквалы.

Во вторник, 9 августа, во многих областях Украины ожидается жара до +30°...+36°. Кое-где пройдут ливни, грозы, вероятные шквалы и град.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, мощная жара накроет юг и восток Украины, а вот в западных областях воздух будет свежее, всего +20°...+26°. На остальной территории, по данным синоптика, максимальная температура воздуха составит +25...+29 градусов, в центре местами до +30 градусов.

"Дожди с грозами соберутся в узел над Винницкой, Черновицкой и Хмельницкой областями. Именно здесь возможны грозы, ливни, град и шквалы",- предупредила синоптик.

По ее словам, также осадки от небольших до умеренных, охватят большую часть западных областей, кроме Волыни. На остальной территории Украины будет сухо, разве что вечером во вторник есть вероятность локальных дождей на Черкасщине и Полтавщине.

"На востоке и юге Украины всю текущую неделю и следующую будет доминировать жара, волнами - сильная жара, порой до +36...+41 градуса!"- предупредила она.

Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшую неделю в Украине ожидается переменчивая погода с недостаточным количеством осадков на большей части территории и аномально высокими температурами в южных и восточных областях.

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