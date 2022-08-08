На западе страны будет комфортная температура, а в Центре, на Юге и Востоке ударит 35-градусная жара.

Сегодня, 8 августа, Украину накроют температурные контрасты. Так, в большинстве западных областей ожидается от +22° до +24°, а на востоке, юге и местами в центре Украины воздух прогреется до +33°...+35°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +24°, небольшой дождь.

Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью +13°, днем +22°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +12°, днем +24°.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.

В Тернополе 8 августа ночью будет +16°, днем +24°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +24°.

В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +15°, днем +24°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +15°...+31°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью +15°, днем +28°.

В Виннице сегодня будет +15°...+26°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник будет ночью +14°, днем +24°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +30°.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +33°, практически безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +19°...+30°.

В Одессе 8 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +33°.

В Херсоне в понедельник ночью +20°, днем +35°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +35°.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +33°, ясно и безоблачно.

В Сумах температура воздуха составит +19°...+29°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +19°...+32°.

В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +33°.

Народные приметы на 8 августа

8 августа - день Ермолая. С Ермолая начинали собирать ранние яблоки. Есть их было еще нельзя, но их использовали для домашних наливок, варенья и прочих заготовок, сушили. Продолжали копать раннюю картошку.

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