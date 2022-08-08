Погода в Украине сегодня / фото УНИАН

Сегодня, 8 августа, Украину накроют температурные контрасты. Так, в большинстве западных областей ожидается от +22° до +24°, а на востоке, юге и местами в центре Украины воздух прогреется до +33°...+35°. 

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +24°, небольшой дождь.
  • Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью +13°, днем +22°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +12°, днем +24°.
  • В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.
  • В Тернополе 8 августа ночью будет +16°, днем +24°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Хмельницком будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +24°.
  • В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +15°, днем +24°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +15°...+31°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью +15°, днем +28°.
  • В Виннице сегодня будет +15°...+26°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в понедельник будет ночью +14°, днем +24°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
  • В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +30°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +33°, практически безоблачно.
  • В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +19°...+30°.
  • В Одессе 8 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +33°.
  • В Херсоне в понедельник ночью +20°, днем +35°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +35°.
  • В Запорожье температура ночью +21°, днем +33°, ясно и безоблачно.
  • В Сумах температура воздуха составит +19°...+29°, небольшая облачность.
  • В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.
  • В Днепре температура ночью будет +20°, днем +32°, ясно и безоблачно.
  • В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +19°...+32°.
  • В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +33°.
Погода в Украине 8 августа / фото УНИАН

Народные приметы на 8 августа

8 августа - день Ермолая. С Ермолая начинали собирать ранние яблоки. Есть их было еще нельзя, но их использовали для домашних наливок, варенья и прочих заготовок, сушили. Продолжали копать раннюю картошку. 

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