Сегодня, 8 августа, Украину накроют температурные контрасты. Так, в большинстве западных областей ожидается от +22° до +24°, а на востоке, юге и местами в центре Украины воздух прогреется до +33°...+35°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +24°, небольшой дождь.
- Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью +13°, днем +22°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +12°, днем +24°.
- В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.
- В Тернополе 8 августа ночью будет +16°, днем +24°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Хмельницком будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +24°.
- В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +15°, днем +24°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +15°...+31°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью +15°, днем +28°.
- В Виннице сегодня будет +15°...+26°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в понедельник будет ночью +14°, днем +24°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +30°.
- В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +33°, практически безоблачно.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +19°...+30°.
- В Одессе 8 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +33°.
- В Херсоне в понедельник ночью +20°, днем +35°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +35°.
- В Запорожье температура ночью +21°, днем +33°, ясно и безоблачно.
- В Сумах температура воздуха составит +19°...+29°, небольшая облачность.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.
- В Днепре температура ночью будет +20°, днем +32°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +19°...+32°.
- В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +33°.
Народные приметы на 8 августа
8 августа - день Ермолая. С Ермолая начинали собирать ранние яблоки. Есть их было еще нельзя, но их использовали для домашних наливок, варенья и прочих заготовок, сушили. Продолжали копать раннюю картошку.