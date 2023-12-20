21 декабря, по данным Натальи Диденко, еще будет тепло, а потом к нам придет похолодание.

Четверг в Украине еще будет тепло, а потом в нашу страну придет похолодание до небольших "минусов". Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

Завтра, по ее данным, существенных осадков не предвидится. Разве что в западных и восточных областях иногда возможен незначительный дождь или морось.

"Нюанс важный! В четверг в западных областях ожидается сильный юго-западный ветер. На остальной территории - умеренный", - предупредила она.

Температура воздуха самой низкой предполагается в Карпатах, на Закарпатье (что очень не типично) и на востоке - днем +1...+4 градуса.

В большинстве областей Украины столбики термометров покажут +4...+8, на крайнем юге воздух прогреется до +10 градусов.

В Киеве в четверг ожидается еще сравнительно теплая погода, говорит Наталья Диденко, до +4 градусов, без существенных осадков.

"В дальнейшем, 22, 23 и 24 декабря похолодает, будет сыро-мокрый снег и дождь, порывистый ветер. А на Рождество снова ожидается потепление", - спрогнозировала она.

Где будет снег на Рождество - данные Укгидрометцентра

К Рождеству осадки в Украине будут в виде снега с дождем, поэтому снежного покрова они не будут добавлять. Ожидается, что снег останется только в Черниговской, Сумской и частично Харьковской обалстях, а также в Карпатах.

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