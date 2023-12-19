В целом на этой неделе погоду в Украине будут определять "западные" процессы.

На погоду в Украине на этой неделе будут влиять процессы с запада. К нам придут теплые воздушные массы, а впоследствии и мощный циклон из Скандинавии заденет Украину и повлечет здесь осадки и некоторое похолодание. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее данным, температура воздуха на этой неделе будет выше средней климатической нормы.

"Ночью в большинстве областей в ближайшие дни 0 ... +6 градусов, а в дневные часы - от +4 до +10 на юге Украины. На севере и западе в пределах +4...+7. Только в восточных и в Сумской областях в ночные и дневные часы от -1 до +4", - рассказала она.

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Такая нетипично теплая для декабря погода будет держаться до 22-23 числа, а самыми теплыми будут 20 и 21 декабря. Но с пятницы погода изменится.

По словам Натальи Птухи, над Скандинавией сформируется довольно мощный циклон, который заденет и Украину: атмосферный фронт будет продвигаться с запада в восточном направлении.

Благодаря этому циклону 22 декабря ночью в западных областях, а днем на правобережье ожидаются мокрый снег и дождь, а 23 декабря - на левобережной части страны в ночные часы. Остальная территория, по прогнозам, будет оставаться без существенных осадков.

"Температура в конце недели уже начнет несколько снижаться: ночью от +4 до -2 в большинстве областей, а в дневные часы 0...+6. На юге будет оставаться +4...+10 - юг этот атмосферный фронт особо не будет затрагивать", - спрогнозировала синоптик.

Она добавила, что в Карпатах зима будет в полной мере - там ожидается мокрый снег, температура ночью будет падать до 0...-5, а днем будет около "нуля".

Похолодание в Киеве - что говорят синоптики

По прогнозам, на этой неделе в Киеве также ожидается похолодание. В конце недели с поступлением атмосферных фронтов в столице станет больше осадков и несколько снизится температура. В частности, ожидается, что 21 декабря днем и ночью в столице будет только +2°.

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