К сожалению, это похолодание будет кратковременным.

В Киеве до конца августа и в начале сентября будет продолжаться жара. Некоторое снижение температуры ожидается лишь 2 сентября. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

Сегодня, по ее данным, в столице будет сухо и жарко, воздух прогреется до +33 градусов, а еще ожидается порывистый ветер.

"В ближайшие дни в столице будет преобладать жаркая погода, только 2-го сентября ожидается кратковременное ослабление жары, как раз на начало учебного года", - сообщила Наталья Диденко. Видео дня

Однако в целом, по прогнозу синоптика, жара в Украине еще будет продолжаться.

До конца этой недели в Украине прогнозируется жара до +35°C, однако в Крыму благодаря дождям ожидается несколько более прохладная погода. Это следует из прогноза синоптика Игоря Кибальчича.

Погода в Украине - прогноз до конца недели

29 августа в Крыму и Карпатах прогнозируются умеренные дожди с грозами. Ветер восточного направления, 7-12 м/с, а в южной части страны возможны порывы до 15-17 м/с. Дневная температура составит +29...+34 °C.

Накануне выходных возможны небольшие дожди с грозами в Херсонской области и Крыму. Скорость ветра ожидается 7-12 м/с, в Приазовье порывы могут достигать 15-20 м/с. Ночью будет +19...+24 °C, а днем температура поднимется до +30...+35 °C.

В завершение лета в Украине будет преобладать жаркая и сухая погода, только в Крыму ожидаются небольшие дожди и более прохладные условия. Ветер ослабнет до 5-10 м/с. Ночная температура будет +19...+24 °C, дневная +30...+35 °C, а в Крыму температура снизится до +25...+30 °C.

В воскресенье, 1 сентября, дожди на территории страны не прогнозируются. Ветер будет восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +19...+24 °C, днем по всей территории страны будет оставаться +30...+35 °C.

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