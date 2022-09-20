По данным синоптика, завтра на погоду в Украине снова будет влиять циклон.

В среду, 21 сентября, циклон над Украиной вновь приведет к осадкам.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, дожди ожидаются на западе, севере и в центральных областях Украины. В Карпатах осадки будут с мокрым снегом.

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В южной части 21 сентября будет сухо. В восточных областях дождь вероятен ближайшей ночью, но завтра днем там ожидается сухая и даже солнечная погода.

"Температура воздуха ближайшей ночью будет низкой, +5...+10 градусов, в Карпатах местами около нуля или и небольшие "минусы", а в течение дня в Украине предполагается +10...+16 градусов, на востоке и юге +16...+21 градус", - спрогнозировала синоптик.

В Киеве, по ее данным, в среду снова будет дождливо. Температура воздуха ночью составит +7...+9 градусов, днем в среду столбики термометров покажут лишь +12 градусов.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, на этой неделе в большинстве областей будет преобладать поле пониженного давления. Пройдут дожди разной интенсивности, но со второй половины недели приблизится циклон, который приведет к уменьшению количества осадков.

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