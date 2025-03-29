Температурный фон на выходных сохранится достаточно высоким.

В течение выходных в Украине ожидается теплая, но неустойчивая погода с кратковременными дождями. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

По его словам, в течение субботы и воскресенья в нашу страну поступит более влажная воздушная масса с юга. Из-за этого в большинстве областей пройдут дожди, на юге и в центре местами в сопровождении грозы.

"Температурный фон сохранится достаточно высоким, особенно в южных регионах, где показатели дневной температуры могут превышать +20 °С", - прогнозирует синоптик.

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Погода 29 марта

В субботу в западных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Только на Буковине, в Карпатах и на Закарпатье утром и днем пройдут небольшие, временами умеренные дожди. Ветер 7 - 12 м/с, в Карпатах порывы 15 - 20 м/с. Воздух прогреется до +11...+16 °С.

На севере будет сухо. Ветер восточный, 5 - 10 м/с. Столбики термометров покажут +10...+15 °С.

В центральных регионах также преимущественно без осадков. Только на Днепропетровщине днем местами возможен небольшой дождь. Ветер 7 - 12 м/с. Температура днем +13...+18 °С.

На юге Украины прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет 9 - 14 м/с, местами порывы 15 - 20 м/с. Днем воздух прогреется до +13...+18 °С.

На востоке будет сухо, ветер 7 - 12 м/с. Столбики термометров покажут +11...+16 °С.

Погода 30 марта

В воскресенье на западе Украины в течение суток местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных пунктах возможен туман. Ветер будет 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 °С, днем +9...+14 °С.

На севере ночью сухо, а днем пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ночью +1...+6 °С, днем похолодает до +8...+13 °С.

В центральной части пройдут дожди, местами с грозами. Ветер 3 - 8 м/с, временами порывистый. Ночью будет +1...+6 °С, днем +9...+16 °С, а в Днепропетровской области воздух прогреется до +16...+21 °С.

На юге Украины ночью местами пройдет кратковременный дождь, днем будет без осадков. В отдельных пунктах возможен туман. Ночью +6...+11 °С, днем +11...+17 °С, в Крыму и Запорожской области местами потеплеет до +17...+22 °С.

На востоке Украины пройдут дожди, местами дожди будут с грозами. Ночью +3...+8 °С, днем +9...+14 °С.

Погода в Украине меняется

О том, что погода в Украине станет более влажной, говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, в воскресенье, 30 марта, похолодает, увеличится облачность и временами будут идти дожди. Более интенсивные осадки, по ее данным, ожидаются в центральной части Украины.

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