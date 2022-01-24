Температура в течение дня будет колебаться в пределах -10°...-6°.

Во вторник, 25 января, в Киеве ожидается морозный и пасмурный день.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, ночью столбики термометров в столице опустятся до -10°...-8°, а днем температура будет колебаться в пределах -10°...-6°.

Весь день в столице ожидается пасмурная погода, небо будет затянуто облаками. Ближе к ночи ожидается снег.

Ветер 25 января в Киеве будет нестабильным, однако несильным. Он несколько раз изменит свое направление, а его скорость составит 1,6 - 2,4 м/с.

Атмосферное давление утром будет на уровне 755 миллиметров ртутного столба, а к вечеру опустится до 751.

Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -15°, днем 0°, снег, мокрый снег.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -9°, днем +1°, мокрый снег.

В Ривне во вторник ожидается сплошная облачность, ночью -13°, днем 0°, мокрый снег.

В Тернополе 25 января ночью будет -14°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -15°, днем -1°, снег.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -15°, днем 0°, снег.

В Ужгороде столбики термометров покажут -12°...-5°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой снег.

В Черновцах во вторник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -13°, днем -1°, снег.

В Виннице завтра будет -12°...-4°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Житомире во вторник будет ночью -12°, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -9°, днем -5°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -8°, днем -5°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -9°...-8°.

В Одессе 25 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем -3°, снег.

В Херсоне во вторник ночью -6°, днем -4°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем -3°, снег.

В Запорожье температура ночью -8°, днем -6°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Сумах завтра температура воздуха составит -12°...-8°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -10°, днем -6°.

В Днепре температура ночью будет -9°, днем -6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, -7°...-5°, снег.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -8°, днем -3°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -7°, днем -2°.

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