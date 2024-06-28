Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах 29 июня.

На субботу, 29 июня, в Украине объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Украинский гидрометцентр.

"Днем 29 июня в большинстве западных областей грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Из-за непогоды I уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:

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Волынская;

Ровенская;

Львовская;

Тернопольская;

Ивано-Франковская;

Закарпатская.

Погода 29 июня - прогноз по Украине

29 июня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, только днем в большинстве западных областей кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью +15°...+20°, днем температура будет достигать +27°...+32°, а в Карпатах будет +22°...+27°.

В Киеве 29 июня также прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по Киевской области ночью будет +15°...+20°, днем +27°...+32°. В самом Киеве ночью температура снизится до +18°...+20°, а днем разогреет до +29°...+31°.

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