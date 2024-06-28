В большинстве областей будет ясно и безоблачно, только на западе страны в субботу пройдут дожди с грозами.

Последние июньские выходные в Украине будут очень жаркими. В субботу на западе страны пройдут дожди и грозы, что совсем немного снизит температуру. На остальной териртории будет сухо и солнечно, а столбики термометров к концу недели повысятся до +30°...+33°, местами на юге - до +35°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет ясно и безоблачно, температура воздуха ночью +20°, днем +30°. В воскресенье ночью ожидается +21°, а днем +31°, ясно и безоблачно.

Во Львове в субботу ночью +18°, днем +26°, небольшая облачность, дождь. В воскресенье ночью +18°, днем +31°, ясно и безоблачно.

Видео дня

В Луцке в субботу ночью +18°, днем +29°, небольшая облачность, гроза. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +18°, днем +32°.

В Виннице в субботу будет ясно и безоблачно. Температура воздуха +16°...+31°. В воскресенье температура будет +18°...+33°, практически безоблачно.

В субботу в Одессе будетнебольшая облачность, температура ночью +21°, днем +29°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +22°...+29°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +16°, днем +28°, ясно и безоблачно. В воскресенье столбики термометров покажут +19°...+30°, ясно и безоблачно.

В Днепре в субботу - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +29°. В воскресенье температура составит +20°...+31°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +17°...+27°, легкий дождь. В воскресенье - практически безоблачно, +17°...+28°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью +18°, днем +29°. В воскресенье ночью ожидается +20°, днем +32°, практически безоблачно.

В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +15°, днем +29°. В воскресенье будет практически безоблачно, ночью +16°, днем +31°.

В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +30°. В воскресенье - практически безоблачно, температура составит +17°, днем +31°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет переменная облачность. Температура ночью +14°, днем до +23°, дожди с грозами. В воскресенье ночью температура составит +12°, днем столбики термометров покажут +27°, практически безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +17°, днем +26°, переменная облачность, дождь с грозой. В воскресенье - ясно и безоблачно. Температура ночью составит +17°, днем +31°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениямИ, ливень, температура до +25°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +18°...+30°.

В Сваляве завтра ожидается переменная облачность, дождь с грозой, до +25°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +17°...+28°.

В Затоке в субботу - практически безоблачно, ночью +21°, днем +30°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +22°...+31°.

Вас также могут заинтересовать новости: