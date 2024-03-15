Серьезно пострадали два американских штата.

Сильные штормы с торнадо разрушили множество зданий и оставили людей без света в американских штата Огайо и Индиана, сообщает CNN.

Как сообщается, штормы пронеслись по восточной Индиане и западному Огайо в четверг вечером. Стихия разрушила части некоторых городов и привела к отключению электричества для тысяч.

В обоих штатах есть травмированные. В частности, более 20 человек получили различные травмы в Огайо.

По данным издания, эти штормы были частью обширной системы, которая затронула более 45 миллионов человек от Техаса до западной Пенсильвании.

Как сообщается, более 10 000 домов и предприятий в Индиане и почти 37 000 в Огайо остались без электричества.

Винчестер пострадал от торнадо. В городе началась поисково-спасательная операция, а для пострадавших создали временные убежища. Суперинтендант полиции штата назвал ураган в Винчестере "ужасным, ужасным событием". Ветер был настолько сильный, что разрушил десятки зданий, в которых теперь ищут погибших или раненых.

"Это было ужасно... Зазвучали сирены. Ветер и дождь были такими громкими – я никогда раньше не слышала о такой громкости", - рассказала одна из очевидцев.

Радары показали, что обломки поднимались на высоту до 15 000 футов (более 4,5 километров - УНИАН).

Гигантский торнадо обрушился на Индонезию

В феврале огромный и мощный торнадо натворил бед сразу в нескольких районах Индонезии. Тогда стихия повредила более 60 жилых домов, а результате падения обломков и деревьев пострадали 22 человека.

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