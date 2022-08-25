До конца текущей недели в Украине сохранится сухая и жаркая погода.

До конца недели в Украине будет сухо и жарко, а из-за сильного вера в Азовском море ожидается шторм.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его прогнозу, в пятницу, 26 августа, сохранится сухая и жаркая погода по всей территории страны. Ветер будет восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 °С, днем +29...+34 °С.

На выходные, по данным синоптика, в Украине погодные условия сохранятся без существенных изменений. Осадков не предвидится, а температура воздуха останется высокой: ночью +17...+22 °С, днем +29...+34 °С.

"За счет устойчивого ветра восточного направления в течение всей недели, над акваторией Азовского моря и вдоль побережья будут наблюдаться сгонно-нагонные явления, а также шторм на море. Будьте внимательны и осторожны", - предупредил синоптик.

Как сообщал Погода УНИАН, на сегодня, 25 августа в шести областях на востоке и юго-востоке Украины объявлено штормовое предупреждение. По данным Укргидрометцентра, ожидаются сильные порывы ветра.

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