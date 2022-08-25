Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение.

На сегодня, 25 августа, в шести областях на востоке и юго-востоке Украины объявлено штормовое предупреждение.

По данным Укргидрометцентра, ожидаются сильные порывы ветра.

"25 августа днем в восточных и юго-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Также сегодня в большинстве северных, центральных, Донецкой, Харьковской, Хмельницкой, Ривненской и Волынской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, сегодня по всей Украине будет сухо и солнечно, но из-за сильного ветра ожидаются суховеи.

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