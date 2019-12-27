Число жертв тайфуна "Фанфон" на Филиппинах увеличилось до 28 человек

12 человек пропали без вести.

Тайфун на Филиппинах / REUTERS

В результате тайфуна "Фанфон" на Филиппинах погибли 28 человек, еще 12 пропали без вести.

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28 человек погибли от падения на них тяжелых предметов, наводнений и ударов током, передает Xinhua со ссылкой на Филиппинский национальный совет по уменьшению рисков и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Стихийное бедствие затронуло около 185 тыс. человек в 584 населенных пунктах на Висайских островах в центральной части страны и на южном острове Минданао.

Напомним, ранее сообщалось о девяти погибших.