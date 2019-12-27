Число жертв тайфуна "Фанфон" на Филиппинах увеличилось до 28 человек
12 человек пропали без вести.
В результате тайфуна "Фанфон" на Филиппинах погибли 28 человек, еще 12 пропали без вести.
Жертвами шторма в США стали 12 человек
28 человек погибли от падения на них тяжелых предметов, наводнений и ударов током, передает Xinhua со ссылкой на Филиппинский национальный совет по уменьшению рисков и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Стихийное бедствие затронуло около 185 тыс. человек в 584 населенных пунктах на Висайских островах в центральной части страны и на южном острове Минданао.
Напомним, ранее сообщалось о девяти погибших.
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