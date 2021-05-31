Высокогорье Карпат засыпало снегом накануне лета / фото Черногорский горный поисково-спасательный пост
В Карпатах накануне лета идет снег.
Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
Как сообщается, сегодня на горе Поп-Иван Черногорский облачно, падает снег.
"Видимость ограничена до 50 метров. Ветер северо-восточной 8-10 м/с. Температура воздуха 0°", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в западных областях ожидаются дожди, из-за чего возможны подтопления. Спасатели объявили в регионе желтый уровень опасности.
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