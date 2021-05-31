На высокогорье Карпат идет снег накануне лета. Температура держится около 0°.

В Карпатах накануне лета идет снег.

Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Как сообщается, сегодня на горе Поп-Иван Черногорский облачно, падает снег.

"Видимость ограничена до 50 метров. Ветер северо-восточной 8-10 м/с. Температура воздуха 0°", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в западных областях ожидаются дожди, из-за чего возможны подтопления. Спасатели объявили в регионе желтый уровень опасности.

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Автор: Екатерина Лиманская