Украинцам стоит готовиться к переменчивой погоде. Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует много дождей и бурь, а также аномально жаркие дни грядущим летом.

Грядущее лето в Украине будет с переменчивой погодой. Ожидаются и бури, и аномальная жара.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, сообщает ТСН.

По его словам, 2021 - это год под управлением Сатурна, который и задает погоду.

Леонид Горбань прогнозирует, что июнь будет довольно теплым, а в июле и августе ожидается много дождей и бурь. Будут этим летом и очень жаркие дни.

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В частности, Леонид Горбань дает такой прогноз:

Погода в июне: 1-2 числа — тепло и дожди, 3-5 июня — жара, 6-7 июня — дожди, 9-22 июня — сухо и жарко, 25, 26, 30 — дожди, с 23 июня и до конца месяца — умеренная теплая погода;

Погода в июле: начало месяца будет дождливым, с 4 по 8 июля — аномальная жара, 11-12 июля — дожди и бури, 16-17 июля — дожди, с 18 по 28 июля — жара, 25 — гроза и буря, 30 июля — дожди;

Погода в августе: 1-3 августа — сильная жара, 2 августа — гроза и буря, 8 — буря, 11-14, 22, 27 и 29 августа — дожди, с 19 по 21 и с 23 по 26 августа — жара.

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Автор: Екатерина Лиманская