Полярное сияние в Украине вероятно из-за солнечной активности.

Из-за солнечных вспышек в Украине есть вероятность увидеть полярное сияние. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Сегодня и завтра, по ее словам, наблюдаются и ожидаются вспышки солнечной и земной магнитной активности.

"При таких солнечных вспышках вероятно увидеть полярное сияние. Даже в крупных городах. Так что смотрите эту невероятную красоту в своих окнах", - посоветовала эксперт по погоде.

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Солнечный максимум - что известно

Солнце находится на пике своей активности в рамках солнечного максимума, что является наиболее интенсивной и опасной фазой. Ожидается, что этот период продлится как минимум еще год.

По информации ученых, солнечный максимум уже начался и, возможно, длится уже два года. Они ожидают, что высокая солнечная активность будет сохраняться еще примерно год.

По прогнозам, в ближайшие месяцы солнечная активность может еще больше возрасти. По мнению ученых, это будет способствовать более интенсивным полярным сияниям и может вызвать разрушительные солнечные бури.

В 2024 году уровень солнечной активности достиг потенциально рекордных значений. Например, в августе количество заметных солнечных пятен на поверхности Солнца достигло максимума за последние 23 года.

Количество солнечных вспышек класса X - наиболее мощных взрывов, вызванных Солнцем - также оказалось рекордным с 1996 года.

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