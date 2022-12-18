Осадки практически покинут территорию нашей страны.

В воскресенье, 18 декабря, Украину накроет похолодание. Сегодня по всей стране ожидается снижение температуры. Особенно холодными станут ночи. Осадки практически прекратятся. Лишь в отдельных областях ожидаются снег и дождь. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет холоднее всего. Здесь столбики термометров покажут -7°...-1°. Без осадков.

На севере Украины сегодня будет от -4° до +1. В Черниговской и Сумской областях вероятен снег.

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В центральных областях Украины столбики термометров покажут от -3° до +10°. Холоднее всего будет на Винничине, а теплее всего - в Днепропетровской области. Без осадков, пасмурно.

Жителей востока Украины также ждет пасмурная погода. Здесь воздух прогреется до +8°...+9°. В Луганской области ожидаются небольшие дожди.

На юге Украины сегодня будет от +6° до +10°, а в Крыму ожидается до +13°. Без осадков, небольшая облачность.

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