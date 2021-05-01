В страну придет долгожданное весеннее тепло.

В субботу, 1 мая, по всей Украине будет облачная погода с прояснениями. Дожди пройдут на Закарпатье, в восточных регионах и на Сумщине. Температура днем будет колебаться в пределах +16°...+22°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В центральных регионах - облачная погода с прояснениями. Днем ожидается +17°...+21°. В Киеве - без осадков, днем температура поднимется до +18°. Ночью ожидается +9°.

- облачная погода с прояснениями. Днем ожидается +17°...+21°. В Киеве - без осадков, днем температура поднимется до +18°. Ночью ожидается +9°. На западе Украины - облачно с прояснениями, на Закарпатье ожидаются дожди. Днем температура продержится на уровне +16°...+19°, а ночью опустится до +9°.

Украины - облачно с прояснениями, на Закарпатье ожидаются дожди. Днем температура продержится на уровне +16°...+19°, а ночью опустится до +9°. На севере - переменная облачность, на Сумщине возможен дождь. Столбики термометров в течение дня не опустятся ниже +15°, а ночью покажут +4°.

- переменная облачность, на Сумщине возможен дождь. Столбики термометров в течение дня не опустятся ниже +15°, а ночью покажут +4°. На юге воздух прогреется до +22°. В южных регионах Украины будет облачная погода с прояснениями. Ночью температура не опустится ниже +10°.

воздух прогреется до +22°. В южных регионах Украины будет облачная погода с прояснениями. Ночью температура не опустится ниже +10°. На востоке ожидается переменная облачность и дожди. Днем температура составит +20°, а ночью упадет до +7°.

Народные приметы 1 мая

1 мая - Кузьма. В этот день принято сеять свеклу и морковь. Чтобы получить хороший урожай, нужно в течение трех утренних зорь смачивать семена водой из реки.

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Автор: Елена Пилипчак