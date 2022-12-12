По прогнозам, в ближайшую неделю в Украине ожидаются существенные колебания температуры и осадки.

В ближайшую неделю в Украине ожидается теплая, но дождливая погода. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

"В ближайшие дни, как показывают численные расчеты метеорологических величин, в Украине ожидается переменчивый характер погоды с существенными колебаниями температуры воздуха, атмосферного давления, а также осадками", - говорит синоптик.

По его словам, на текущей неделе продолжится поступление воздушных масс с юго-запада, из Центральной и Южной Европы. Будет преобладать циклоническая деятельность, а температурный фон сохранится значительно выше климатической нормы, особенно в южных и центральных областях страны.

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"Снежный покров ожидается лишь местами, а также будет крайне неустойчивым", - спрогнозировал синоптик.

Как сообщал Погода УНИАН, неделя в Украине начнется с похолодания. Снижение температуры ожидается в западных, части северных и Винницкой областях. Местами даже днем будет "минус". На остальной же территории чикуется теплая погода. Дожди продолжатся, однако их, как и облачности, станет меньше.

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