Практически по всей стране температура повысится до +30° и выше.

Неделя в Украине начнется с нещадной жары. 4 июля Практически по всей стране температура повысится до +30° и выше, местами - до +34°. Осадки окончательно покинут территорию нашей страны.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +32°.

Во Львове в понедельник будет практически безоблачно. Ночью +16°, днем +31°.

В Луцке - практически безоблачно, ночью +17°, днем +31°.

В Ривне в понедельник ожидается практически безоблачная погода, ночью +17°, днем +30°.

В Тернополе 4 июля ночью будет +18°, днем +31°, практически безоблачно.

В Хмельницком сегодня будет практически безоблачно, ночью +16°, днем +29°.

В Ивано-Франковске сегодня будет практически безоблачно, ночью +16°, днем +33°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +18°...+34°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +19°, днем +32°.

В Виннице сегодня будет +18°...+30°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +16°, днем +30°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +19°...+29°.

В Одессе 4 июля - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +29°.

В Херсоне в понедельник ночью +17°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +32°.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +31°, практически безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +17°...+30°, небольшая облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +31°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +31°, практически безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +17°...+27°.

В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +31°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +32°.

Народные приметы на 4 июля

4 июля - день Терентия. Утром туман стелется по траве - будет хорошая погода. Если утром трава сухая - к ночи ожидай дождя.

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