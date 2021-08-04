В Украине в нескольких областях объявили штормовое предупреждение.

Сегодня, 4 августа, на западе Украины и еще в двух областях ожидается град и шквалы.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 4 августа днем в западных, Житомирской и Винницкой областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Отмечается, что из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Также сегодня в восточных, Сумской, Житомирской, Киевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине сегодня, 4 августа

В Киеве будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +27°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +22°, ливень.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°, ливень.

В Ривне в среду ожидается почти небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°, ливень.

В Тернополе 4 августа ночью будет +14°, днем +25°, ливень.

В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°, ливень.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°, небольшой дождь.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°, небольшой дождь.

В Виннице будет +15°...+26°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +16°, днем +28°, небольшой дождь.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+27°.

В Одессе 4 августа - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +29°.

В Херсоне в среду ночью +19°, днем +32°, небольшая облачность.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +14°...+27°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +29°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду небольшая облачность, +18°...+30°, ливень.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +30°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +31°.

Автор: Екатерина Лиманская