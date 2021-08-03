Через несколько дней в Украине станет больше дождей и поднимется штормовой ветер.

К Украине приближается циклон Henri, который вызовет изменение погоды.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В частности завтра, 4 августа, фронты принесут в западную часть Украины кратковременные дожди с грозами.

"Сначала робко, местами, а к вечеру осадков станет больше и дожди также пройдут в Винницкой, Житомирской, западных районах Одесской области. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода", - рассказала синоптик.

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По ее данным, температура воздуха 4 августа распределится неравномерно. На востоке и юге будет преобладать жара, +27...+32 градуса. В западных областях будет свежее, +22...+26 градусов. Север и центр окажутся среди +25...+29 градусов.

Ветер в Украине будет юго-восточный и южный, небольшой или умеренный.

"Шансов на дождь станет больше в пятницу и ночью в субботу. 5-6 августа ощутимо усилится ветер, вероятно даже до штормовых значений", - предупредила синоптик.

Напомним, сегодня в большинстве областей Украины ожидаются опасные метеорологические явления, в частности грозы, град и шквалы.

"3 августа в южных, восточных, большинстве центральных областей, днем и на Прикарпатье грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - сообщили в Укргидрометцентре.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности.

Автор: Екатерина Лиманская