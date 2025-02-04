Остров опустел, а сейсмологическая активность продолжается.

Санторини - популярный среди туристов греческий остров - постоянно сотрясают землетрясения. Из-за опасности туристы и местные жители покидают остров. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, люди заполонили местный порт в надежде добраться до Афин, поскольку серия землетрясений продолжает сотрясать знаменитый остров.

Как сообщается, с пятницы в море между вулканическими островами Санторини и Аморгос в Эгейском море каждые несколько минут регистрируются сотни землетрясений. Одно из землетрясений было магнитудой 4,7. Из-за этого пришлось закрыть школы не только на Санторини, но и на близлежащих островах.

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"Все закрыто. Сейчас никто не работает. Весь остров опустел", - рассказал агентству 18-летний местный житель.

Сейсмологи считают, что интенсивная сейсмическая активность может ослабнуть через несколько дней или недель. До этого времени людям рекомендовали держаться подальше от прибрежных районов из-за риска оползней и избегать собраний в помещениях.

Некоторые отели начали сливать воду из бассейнов, чтобы здания стали более устойчивыми.

Землетрясения в Греции

Греция - одна из самых сейсмоопасных стран в Европе, поскольку она находится на границе африканской и евразийской тектонических плит.

Как сообщалось ранее, в конце января на Санторини зафиксировали рост вулканической активности. Последнее значительное извержение тут произошло в 1950 году.

На данный момент ученые не видят признаков, что вулкан снова начнет извергаться. По их словам, взрывается он примерно раз в 20 000 лет, а с момента последнего катастрофического извержения прошло всего 3 000 лет.

"До следующего извержения у нас впереди еще очень много времени", - говорят сейсмологи.

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