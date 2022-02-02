Ученые выпустили предупреждение после того, как была зарегистрирована самая длинная молния в мире.

Рекордный удар молнии заставил экспертов насторожиться. Ученые выпустили предупреждения в связи с рекордно длинной молнией, которую зафиксировали в США.

Как сообщает Daily Express, ученые связали увеличение числа ударов молнии и глобальное потепление.

Они обнаружили, что количество молний, зарегистрированных в летние месяцы между 2010 и 2020 годами, резко возросло с примерно 18000 ударов в начале десятилетия до более чем 150000 к 2020 году.

Исследование подтвердило, что повышение температуры на один градус Цельсия увеличит частоту ударов молнии на 12%.

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Во Всемирной метеорологической организации заявили, что молния - это серьезная опасность, которая ежегодно уносит множество жизней.

Ученые также предупреждают об увеличении числа стихийных бедствий в 2022 году, поскольку изменение климата воплощает в жизнь наихудшие сценарии конца света.

Напомним, Всемирная метеорологическая организация зафиксировала в США самую длинную молнию за всю историю наблюдений.

Метеорологическое явление произошло 29 апреля 2020 года.

Удар молнии был горизонтальным и никому не угрожал. Длина зафиксированной одиночной вспышки - 768 ± 8 км. Это эквивалентно расстоянию между Лондоном и немецким городом Гамбург.

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