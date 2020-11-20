"Выходные будут по-ноябрьски холодными": синоптик рассказала о погоде в Украине

Ближайшей ночью осадки пройдут местами на севере и в центре.

На выходных в Украине будет прохладно / Фото REUTERS

На выходных, 21 и 22 ноября, в Украине в дневные часы ожидается 0°...+5°, на востоке до -2°, в ночные часы от +3° до -3°, в восточной части до -6°.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Ближайшие суббота-воскресенье будут в Украине по-ноябрьски холодными. В воскресенье на западе и севере может быть сильный ветер", - написала она.

Ближайшей ночью осадки пройдут местами на севере, в центре, затем завтра днем влажная масса пойдет на восток и на северо-восток - дождь или мокрый снег - в зависимости от температуры воздуха.

Днем в субботу осадки ожидаются лишь в восточных и северо-восточных областях.

"В ночь на воскресенье ситуация усложнится на Востоке Украины, в Днепропетровской, Полтавской и Запорожской областях ожидается небольшой и умеренный снег, возможно налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица, есть риск ДТП", - говорит Диденко.

Днем осадки ослабеют и прекратятся.

На остальной территории Украины в течение суток 22 ноября - без существенных осадков.

В Киеве 21-22 ноября существенные осадки маловероятны. В воскресенье усилится ветер. Ночная столичная температура ближайших выходных от +1° до -1°, в дневные часы предполагается +2°...+3°.

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