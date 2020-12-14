Сегодня Украину накроют дожди и потепление: температура днем не упадет ниже 0° (карта)

Исключение составит только Сумщина: здесь днем ожидается -1°.

Сегодня Украину накроют дожди / Фото ua.depositphotos.com

В понедельник, 14 декабря, по всей Украине ожидается облачная погода. Солнце выглянет только в Запорожской области. На большинстве территории - дожди, местами - ливни. Только в некоторых южных областях - сплошная облачность, но без осадков. Дневная температура сегодня не упадет ниже нуля, исключение составит Сумщина, здесь ожидается -1°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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В Киеве сегодня будет дождливо, температура воздуха ночью -1°, днем 0°.

В Чернигове - дождь, температура воздуха ночью -2°, днем 0°.

Во Львове в понедельник - облачно, ночью -2°, днем +1°.

В Луцке ожидается облачная погода, ночью -1°, днем +1°.

В Ривне в понедельник облачно, ночью -2°, днем 0°.

В Тернополе температура воздуха ночью -1°, днем +2°, дождь.

В Хмельницком сегодня ночью -1°, днем +1°, дожди.

В Ивано-Франковске сегодня ночью -3°, днем +2°, дождь.

В Черновцах в понедельник - облачно, ночью 0°, днем +4°.

В Виннице сегодня дождь, -2°...+1°.

В Житомире в понедельник будет дождь, температура ночью -1°, днем +1°.

В Черкассах ночью -1°, днем +1°, дождь.

В Кропивницком пасмурно, небольшой дождь, температура ночью -1°, днем +2°.

В Полтаве сегодня дождь, температура воздуха -3°...0°.

В Одессе 14 декабря - облачно, температура ночью 0°, днем +3°.

В Херсоне в понедельник ночью -1°, днем +6°, облачно.

В Николаеве сегодня ливень, ночью -1°, днем +5°.

В Запорожье - переменная облачность, температура ночью -1°, днем +3°.

В Сумах сегодня облачно, температура воздуха -3°...-1°.

В Харькове - дождь, температура ночью -2°, днем 0°.

В Днепре облачно, температура ночью -2°, днем +2°.

В Симферополе в понедельник будет облачно, +5°...+16°.

В Краматорске - пасмурно, температура ночью -2°, днем +1°.

В Северодонецке сегодня пасмурно, температура ночью -3°, днем 0°.

Прогноз погоды в Украине на 14 декабря / фото УНИАН

14 декабря — Наумов. Декабрь снегом глаз радует, а морозом ухо рвет. Пророк Наум наставит на ум. В этот день в царской России родители отдавали мальчиков на обучение к дьячкам, отставным солдатам и т. п, которые могли научить детей грамоте. В этот день будущий учитель приходил в дом родителей ученика, где его встречали с почетом. Отец брал сына за руку и как бы передавал его учителю, прося научить уму-разуму, а за нерадивость наказывать кнутом.

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