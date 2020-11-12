Дожди возвращаются, но только в одну из областей: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)

16:30, 12 ноября 2020
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В центральных областях ожидается до +5°.

Дожди возвращаются в страну / Фото ua.depositphotos.com
Дожди возвращаются в страну / Фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 13 ноября, практически на всей территории Украины - облачно с прояснениями, дождь пройдет только в Одесской области. Столбики термометров поднимутся до +5° в центре, до +11° - в южных областях, до +6° на востоке и до +8° в западной части страны.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Сильные туманы и холод: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +2°, днем +4°.
  • В Чернигове будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +1°, днем +4°.
  • Во Львове в пятницу облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +8°.
  • В Луцке облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +7°.
  • В Ривне в пятницу облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +6°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью +2°, днем +6°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра ночью +4°, днем +5°, облачно с прояснениями.
  • В Ивано-Франковске завтра ночью +1°, днем +8°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в пятницу переменная облачность, ночью +1°, днем +8°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+5°.
  • В Житомире в пятницу переменная облачность, температура ночью +3°, днем +5°.
  • В Черкассах ночью +2°, днем +5°, облачно с прояснениями.
  • В Кропивницком облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +4°.
  • В Полтаве завтра пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -2°...+4°.
  • В Одессе 13 ноября будет дождь, температура ночью +5°, днем +8°.
  • В Херсоне в пятницу ночью 0°, днем +7°, переменная облачность.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +7°.
  • В Запорожье облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +6°.
  • В Сумах завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+1°.
  • В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +3°.
  • В Днепре облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +5°.
  • В Симферополе в пятницу будет переменная облачность, +3°...+11°.
  • В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью -5°, днем +5°. 
  • В Северодонецке завтра солнечно, температура ночью -5°, днем +5°.
Погода в Украине на 13 ноября / фото УНИАН
Погода в Украине на 13 ноября / фото УНИАН

13 ноября — Никодима, Свирида, Стаха и Амплия, Мавры. Свистит снегирь — скоро зима будет.

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Автор: Елена Пилипчак

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