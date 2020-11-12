Дожди возвращаются, но только в одну из областей: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)

В центральных областях ожидается до +5°.

Дожди возвращаются в страну / Фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 13 ноября, практически на всей территории Украины - облачно с прояснениями, дождь пройдет только в Одесской области. Столбики термометров поднимутся до +5° в центре, до +11° - в южных областях, до +6° на востоке и до +8° в западной части страны.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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В Киеве завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +2°, днем +4°.

В Чернигове будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +1°, днем +4°.

Во Львове в пятницу облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +8°.

В Луцке облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +7°.

В Ривне в пятницу облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +6°.

В Тернополе температура воздуха ночью +2°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра ночью +4°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Ивано-Франковске завтра ночью +1°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу переменная облачность, ночью +1°, днем +8°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+5°.

В Житомире в пятницу переменная облачность, температура ночью +3°, днем +5°.

В Черкассах ночью +2°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +4°.

В Полтаве завтра пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -2°...+4°.

В Одессе 13 ноября будет дождь, температура ночью +5°, днем +8°.

В Херсоне в пятницу ночью 0°, днем +7°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +7°.

В Запорожье облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +6°.

В Сумах завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+1°.

В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +3°.

В Днепре облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +5°.

В Симферополе в пятницу будет переменная облачность, +3°...+11°.

В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью -5°, днем +5°.

В Северодонецке завтра солнечно, температура ночью -5°, днем +5°.

Погода в Украине на 13 ноября / фото УНИАН

13 ноября — Никодима, Свирида, Стаха и Амплия, Мавры. Свистит снегирь — скоро зима будет.

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