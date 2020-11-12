Дожди возвращаются, но только в одну из областей: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)
В центральных областях ожидается до +5°.
В пятницу, 13 ноября, практически на всей территории Украины - облачно с прояснениями, дождь пройдет только в Одесской области. Столбики термометров поднимутся до +5° в центре, до +11° - в южных областях, до +6° на востоке и до +8° в западной части страны.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Сильные туманы и холод: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +2°, днем +4°.
- В Чернигове будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +1°, днем +4°.
- Во Львове в пятницу облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +8°.
- В Луцке облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +7°.
- В Ривне в пятницу облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +6°.
- В Тернополе температура воздуха ночью +2°, днем +6°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра ночью +4°, днем +5°, облачно с прояснениями.
- В Ивано-Франковске завтра ночью +1°, днем +8°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в пятницу переменная облачность, ночью +1°, днем +8°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+5°.
- В Житомире в пятницу переменная облачность, температура ночью +3°, днем +5°.
- В Черкассах ночью +2°, днем +5°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +4°.
- В Полтаве завтра пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -2°...+4°.
- В Одессе 13 ноября будет дождь, температура ночью +5°, днем +8°.
- В Херсоне в пятницу ночью 0°, днем +7°, переменная облачность.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +7°.
- В Запорожье облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +6°.
- В Сумах завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+1°.
- В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +3°.
- В Днепре облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +5°.
- В Симферополе в пятницу будет переменная облачность, +3°...+11°.
- В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью -5°, днем +5°.
- В Северодонецке завтра солнечно, температура ночью -5°, днем +5°.
13 ноября — Никодима, Свирида, Стаха и Амплия, Мавры. Свистит снегирь — скоро зима будет.
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Погода в Украине
- Винница+7°... +2°
- Днепр+4°... -2°
- Донецк+5°... -4°
- Житомир+7°... +2°
- Запорожье+5°... -2°
- Ивано-Франковск+6°... +1°
- Киев+5°... +2°
- Кропивницкий+4°... +1°
- Луганск+4°... -4°
- Луцк+6°... +4°
- Львов+6°... +3°
- Николаев+8°... +1°
- Одесса+8°... +5°
- Полтава+3°... -1°
- Ровно+6°... +4°
- Симферополь+10°... +1°
- Сумы0°... -2°
- Тернополь+6°... +3°
- Харьков+4°... -3°
- Херсон+7°... +2°
- Хмельницкий+7°... +3°
- Черкассы+5°... +2°
- Чернигов+4°... +2°
- Черновцы+7°... +1°
+21°
Погода Стерлинг - пасмурно, дождь
Ощущается как:+21 °
Мин./макс. температура:+8° / +15°
Влажность:73 %
Давление:751 мм
Ветер: 5.1 м/с
Вероятность осадков:69 %
Восход:06:50
Закат16:57
Видимость:8 км
Фаза луны:
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