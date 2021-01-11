Украину затянет тучами и значительно похолодает: прогноз погоды на сегодня (карта)
Днем температура опустится ниже нуля.
В понедельник, 11 января, всю Украину затянет тучами. Солнечно будет только в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. Температура днем опустится ниже нуля. В Виннице и Сумах ожидается -1°. Сегодня по всей территории страны - без осадков.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Морозы и снег: синоптик прогнозирует значительное похолодание в Украине
- В Киеве сегодня облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -3°, днем 0°.
- В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -4°, днем -2°.
- Во Львове в понедельник - облачно, ночью -5°, днем 0°.
- В Луцке ожидается облачно, ночью -4°, днем 0°.
- В Ривне в понедельник переменная облачность, ночью -4°, днем -1°.
- В Тернополе температура воздуха ночью -4°, днем -1°, облачно.
- В Хмельницком сегодня ночью -4°, днем -1°, облачно.
- В Ивано-Франковске сегодня переменная облачность, ночью -5°, днем +2°.
- В Черновцах в понедельник - облачно, ночью -4°, днем +1°.
- В Виннице сегодня пасмурно, -5°...-1°.
- В Житомире в понедельник будет облачно, температура ночью -4°, днем 0°.
- В Черкассах ночью -3°, днем 0°, облачно.
- В Кропивницком - облачно, дождь, температура ночью -4°, днем +1°.
- В Полтаве сегодня облачно, температура воздуха -6°...0°.
- В Одессе 11 января - переменная облачность, температура ночью -1°, днем +2°.
- В Херсоне в понедельник ночью -4°, днем +1°, солнечно.
- В Николаеве сегодня малооблачно, ночью -3°, днем +2°.
- В Запорожье - ясно, температура ночью -6°, днем +1°.
- В Сумах сегодня пасмурно, температура воздуха -7°...-1°.
- В Харькове - облачно, температура ночью -4°, днем 0°.
- В Днепре - солнечно, температура ночью -5°, днем 0°.
- В Симферополе в понедельник будет облачно, -3°...+1°.
- В Краматорске - пасмурно, температура ночью -5°, днем 0°.
- В Северодонецке сегодня пасмурно, температура ночью -5°, днем 0°.
11 января в народном календаре - день памяти 14 тысяч вифлеемских младенцев, которые были убиты царем Иродом в 1 веке н.е., когда жестокий царь предполагал, что среди них окажется Иисус Христос. А наши предки считали, что именно в этот день нечистая сила становится особенно жестокой. Поэтому 11 января принято было поджигать колышки, которые, сгорая, прогоняли зло.
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- Винница-1°... -5°
- Днепр0°... -5°
- Донецк-1°... -7°
- Житомир0°... -4°
- Запорожье+1°... -6°
- Ивано-Франковск+2°... -5°
- Киев0°... -3°
- Кропивницкий+1°... -4°
- Луганск0°... -4°
- Луцк0°... -4°
- Львов0°... -5°
- Николаев+2°... -3°
- Одесса+2°... -1°
- Полтава0°... -6°
- Ровно-1°... -4°
- Симферополь+1°... -3°
- Сумы-1°... -7°
- Тернополь-1°... -4°
- Харьков0°... -4°
- Херсон+1°... -4°
- Хмельницкий-1°... -4°
- Черкассы0°... -3°
- Чернигов-2°... -4°
- Черновцы+1°... -4°