Украину затянет тучами и значительно похолодает: прогноз погоды на сегодня (карта)

Днем температура опустится ниже нуля.

В Украину идет похолодание / фото УНИАН

В понедельник, 11 января, всю Украину затянет тучами. Солнечно будет только в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. Температура днем опустится ниже нуля. В Виннице и Сумах ожидается -1°. Сегодня по всей территории страны - без осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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В Киеве сегодня облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -3°, днем 0°.

В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -4°, днем -2°.

Во Львове в понедельник - облачно, ночью -5°, днем 0°.

В Луцке ожидается облачно, ночью -4°, днем 0°.

В Ривне в понедельник переменная облачность, ночью -4°, днем -1°.

В Тернополе температура воздуха ночью -4°, днем -1°, облачно.

В Хмельницком сегодня ночью -4°, днем -1°, облачно.

В Ивано-Франковске сегодня переменная облачность, ночью -5°, днем +2°.

В Черновцах в понедельник - облачно, ночью -4°, днем +1°.

В Виннице сегодня пасмурно, -5°...-1°.

В Житомире в понедельник будет облачно, температура ночью -4°, днем 0°.

В Черкассах ночью -3°, днем 0°, облачно.

В Кропивницком - облачно, дождь, температура ночью -4°, днем +1°.

В Полтаве сегодня облачно, температура воздуха -6°...0°.

В Одессе 11 января - переменная облачность, температура ночью -1°, днем +2°.

В Херсоне в понедельник ночью -4°, днем +1°, солнечно.

В Николаеве сегодня малооблачно, ночью -3°, днем +2°.

В Запорожье - ясно, температура ночью -6°, днем +1°.

В Сумах сегодня пасмурно, температура воздуха -7°...-1°.

В Харькове - облачно, температура ночью -4°, днем 0°.

В Днепре - солнечно, температура ночью -5°, днем 0°.

В Симферополе в понедельник будет облачно, -3°...+1°.

В Краматорске - пасмурно, температура ночью -5°, днем 0°.

В Северодонецке сегодня пасмурно, температура ночью -5°, днем 0°.

Прогноз погоды в Украине на 11 января / фото УНИАН

11 января в народном календаре - день памяти 14 тысяч вифлеемских младенцев, которые были убиты царем Иродом в 1 веке н.е., когда жестокий царь предполагал, что среди них окажется Иисус Христос. А наши предки считали, что именно в этот день нечистая сила становится особенно жестокой. Поэтому 11 января принято было поджигать колышки, которые, сгорая, прогоняли зло.

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