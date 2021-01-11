Украину затянет тучами и значительно похолодает: прогноз погоды на сегодня (карта)

08:00, 11 января 2021
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Днем температура опустится ниже нуля.

В Украину идет похолодание / фото УНИАН
В Украину идет похолодание / фото УНИАН

В понедельник, 11 января, всю Украину затянет тучами. Солнечно будет только в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. Температура днем опустится ниже нуля. В Виннице и Сумах ожидается -1°. Сегодня по всей территории страны - без осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Морозы и снег: синоптик прогнозирует значительное похолодание в Украине

  • В Киеве сегодня облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -3°, днем 0°.
  • В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -4°, днем -2°.
  • Во Львове в понедельник - облачно, ночью -5°, днем 0°.
  • В Луцке ожидается облачно, ночью -4°, днем 0°.
  • В Ривне в понедельник переменная облачность, ночью -4°, днем -1°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью -4°, днем -1°, облачно.
  • В Хмельницком сегодня ночью -4°, днем -1°, облачно.
  • В Ивано-Франковске сегодня переменная облачность, ночью -5°, днем +2°.
  • В Черновцах в понедельник - облачно, ночью -4°, днем +1°.
  • В Виннице сегодня пасмурно, -5°...-1°.
  • В Житомире в понедельник будет облачно, температура ночью -4°, днем 0°.
  • В Черкассах ночью -3°, днем 0°, облачно.
  • В Кропивницком - облачно, дождь, температура ночью -4°, днем +1°.
  • В Полтаве сегодня облачно, температура воздуха -6°...0°.
  • В Одессе 11 января - переменная облачность, температура ночью -1°, днем +2°.
  • В Херсоне в понедельник ночью -4°, днем +1°, солнечно.
  • В Николаеве сегодня малооблачно, ночью -3°, днем +2°.
  • В Запорожье - ясно, температура ночью -6°, днем +1°.
  • В Сумах сегодня пасмурно, температура воздуха -7°...-1°.
  • В Харькове - облачно, температура ночью -4°, днем 0°.
  • В Днепре - солнечно, температура ночью -5°, днем 0°.
  • В Симферополе в понедельник будет облачно, -3°...+1°.
  • В Краматорске - пасмурно, температура ночью -5°, днем 0°. 
  • В Северодонецке сегодня пасмурно, температура ночью -5°, днем 0°.
Прогноз погоды в Украине на 11 января / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 11 января / фото УНИАН

11 января в народном календаре - день памяти 14 тысяч вифлеемских младенцев, которые были убиты царем Иродом в 1 веке н.е., когда жестокий царь предполагал, что среди них окажется Иисус Христос. А наши предки считали, что именно в этот день нечистая сила становится особенно жестокой. Поэтому 11 января принято было поджигать колышки, которые, сгорая, прогоняли зло.

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Автор: Елена Пилипчак

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