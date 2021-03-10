Снег с дождем покинут Украину: завтра выглянет солнце, но мороз не отступит (карта)
В Одессе и Харькове ожидается ясная погода.
В четверг, 11 марта, практически по всей территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Солнечно будет на Одещине и Харьковщине. На севере по-прежнему продержится морозная погода: температура в Харькове не поднимется выше -4°. На остальной территории ожидается до +6°.
Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.
Завтра на Украину налетит штормовой ветер, ночью ударит мороз до -14° - синоптик
- В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -4°, днем +2°.
- В Чернигове - переменная облачность, температура воздуха ночью -7°, днем +1°.
- Во Львове в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -1°, днем +4°.
- В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.
- В Ривне в четверг - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +1°.
- В Тернополе 11 марта ночью будет -3°, днем +1°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +1°.
- В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +6°.
- В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +4°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, -3°...+1°.
- В Житомире в четверг - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +1°.
- В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем 0°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем +1°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -9°...-1°.
- В Одессе 11 марта - солнечно, температура ночью -2°, днем +4°.
- В Херсоне в четверг ночью -8°, днем +3°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +4°.
- В Запорожье - переменная облачность, температура ночью -10°, днем +1°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -10°...-2°.
- В Харькове - солнечно, температура ночью -12°, днем -4°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -10°, днем 0°.
- В Симферополе в четверг ожидается переменная облачность, -8°...-1°.
- В Краматорске - ясно и безоблачно, температура ночью -14°, днем -3°.
- В Северодонецке - солнечно, температура ночью -14°, днем -5°.
Народные приметы 11 марта
11 березня кури риють сніг до потепління, а скрип дверей і петель - до похмурої погоди.
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Погода в Украине
- Винница-1°... -7°
- Днепр0°... -7°
- Донецк0°... -9°
- Житомир+1°... -6°
- Запорожье0°... -6°
- Ивано-Франковск+2°... -4°
- Киев+1°... -7°
- Кропивницкий-1°... -6°
- Луганск-1°... -11°
- Луцк+1°... -5°
- Львов0°... -6°
- Николаев+2°... -5°
- Одесса+2°... -4°
- Полтава0°... -7°
- Ровно0°... -5°
- Симферополь+2°... -5°
- Сумы-1°... -9°
- Тернополь-1°... -4°
- Харьков-1°... -9°
- Херсон+2°... -5°
- Хмельницкий-1°... -5°
- Черкассы-1°... -7°
- Чернигов+1°... -10°
- Черновцы+2°... -3°
+7°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+7 °
Мин./макс. температура:+7° / +20°
Влажность:53 %
Давление:763 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:29
Закат18:11
Видимость:16 км
Фаза луны:
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