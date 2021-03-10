Снег с дождем покинут Украину: завтра выглянет солнце, но мороз не отступит (карта)

16:30, 10 марта 2021
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В Одессе и Харькове ожидается ясная погода.

Мороз не спешит покидать Украину / Фото ua.depositphotos.com
Мороз не спешит покидать Украину / Фото ua.depositphotos.com

В четверг, 11 марта, практически по всей территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Солнечно будет на Одещине и Харьковщине. На севере по-прежнему продержится морозная погода: температура в Харькове не поднимется выше -4°. На остальной территории ожидается до +6°.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

Завтра на Украину налетит штормовой ветер, ночью ударит мороз до -14° - синоптик

  • В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -4°, днем +2°.
  • В Чернигове - переменная облачность, температура воздуха ночью -7°, днем +1°.
  • Во Львове в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -1°, днем +4°.
  • В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.
  • В Ривне в четверг - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +1°.
  • В Тернополе 11 марта ночью будет -3°, днем +1°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +1°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +6°.
  • В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +4°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, -3°...+1°.
  • В Житомире в четверг - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +1°.
  • В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем 0°.
  • В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем +1°.
  • В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -9°...-1°.
  • В Одессе 11 марта - солнечно, температура ночью -2°, днем +4°.
  • В Херсоне в четверг ночью -8°, днем +3°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +4°.
  • В Запорожье - переменная облачность, температура ночью -10°, днем +1°.
  • В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -10°...-2°.
  • В Харькове - солнечно, температура ночью -12°, днем -4°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -10°, днем 0°.
  • В Симферополе в четверг ожидается переменная облачность, -8°...-1°.
  • В Краматорске - ясно и безоблачно, температура ночью -14°, днем -3°. 
  • В Северодонецке - солнечно, температура ночью -14°, днем -5°.
Прогноз погоды в Украине на 11 марта / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 11 марта / фото УНИАН

Народные приметы 11 марта

11 березня кури риють сніг до потепління, а скрип дверей і петель - до похмурої погоди.

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Автор: Елена Пилипчак

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