Начало весны будет морозным: синоптик дал прогноз на март в Украине
По словам Горбаня, точно предсказать погодную картину на весь первый месяц весны - непростая задача.
В Украине начало весны в 2021 году будет морозным, температура воздуха может опускаться до -7°.
Об этом заявил народный синоптик Леонид Горбань, передает "Апостроф".
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По его словам, точно предсказать погодную картину на весь первый месяц весны - задача не из легких, поскольку важную роль играет неожиданный фактор - тонны снега.
"Первые семь дней марта ожидаются минусовые температуры: 1 и 2 марта будет около 0°, а с 3 по 7 марта - до -5°...-7°", - отметил Леонид Горбань.
Синоптик добавил, что в марте есть период дождей, и если они пойдут - будет проблема.
"Киевская дамба немножко потечет. Хотя есть такая давняя народная примета: если старый новый год выпадает под нарастающую луну, то ждите большой воды. А в этом году наоборот: 13 января была убывающая луна", - пояснил Горбань.
Прогноз погоды в Украине на 8 марта
Погода в Украине в Международный женский день, 8 марта, будет холодной и мокрой - днем температура опустится до -3 градусов.
По словам начальника отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко, 6-8 марта ожидается небольшой мокрый снег или дождь.
Как рассказала синоптик, на юге температура может подняться до +8 градусов, а на остальной территории Украины будет до -3 градусов. Ночью температура воздуха опустится до -6.
"Это абсолютно типичная погода для предвесны. Но прогноз предварительный, он может поменяться уже завтра. До 4 марта погода будет примерно такой - около 0 градусов", - рассказала Адаменко.
Также она отметила, что настоящую весну придется еще подождать несколько недель.
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- Днепр+2°... 0°
- Донецк-2°... -4°
- Житомир+9°... +2°
- Запорожье0°... -1°
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- Киев+8°... +2°
- Кропивницкий+8°... -1°
- Луганск-2°... -3°
- Луцк+10°... +1°
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- Одесса+10°... +1°
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- Ровно+10°... +2°
- Симферополь+4°... 0°
- Сумы+4°... +2°
- Тернополь+12°... +2°
- Харьков+1°... 0°
- Херсон+6°... -1°
- Хмельницкий+12°... +2°
- Черкассы+7°... 0°
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