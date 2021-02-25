Начало весны будет морозным: синоптик дал прогноз на март в Украине

По словам Горбаня, точно предсказать погодную картину на весь первый месяц весны - непростая задача.

Начало весны обещает быть холодным / Фото ua.depositphotos.com

В Украине начало весны в 2021 году будет морозным, температура воздуха может опускаться до -7°.

Об этом заявил народный синоптик Леонид Горбань, передает "Апостроф".

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По его словам, точно предсказать погодную картину на весь первый месяц весны - задача не из легких, поскольку важную роль играет неожиданный фактор - тонны снега.

"Первые семь дней марта ожидаются минусовые температуры: 1 и 2 марта будет около 0°, а с 3 по 7 марта - до -5°...-7°", - отметил Леонид Горбань.

Синоптик добавил, что в марте есть период дождей, и если они пойдут - будет проблема.

"Киевская дамба немножко потечет. Хотя есть такая давняя народная примета: если старый новый год выпадает под нарастающую луну, то ждите большой воды. А в этом году наоборот: 13 января была убывающая луна", - пояснил Горбань.

Прогноз погоды в Украине на 8 марта

Погода в Украине в Международный женский день, 8 марта, будет холодной и мокрой - днем температура опустится до -3 градусов.

По словам начальника отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко, 6-8 марта ожидается небольшой мокрый снег или дождь.

Как рассказала синоптик, на юге температура может подняться до +8 градусов, а на остальной территории Украины будет до -3 градусов. Ночью температура воздуха опустится до -6.

"Это абсолютно типичная погода для предвесны. Но прогноз предварительный, он может поменяться уже завтра. До 4 марта погода будет примерно такой - около 0 градусов", - рассказала Адаменко.

Также она отметила, что настоящую весну придется еще подождать несколько недель.