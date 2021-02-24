"Абсолютно типичная погода для предвесны": синоптик дала прогноз на 8 марта в Украине

09:23, 24 февраля 2021
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По словам Адаменко, настоящую весну придется еще подождать несколько недель.

Синоптик говорит, что настоящую весну еще придется подождать / Фото ua.depositphotos.com
Синоптик говорит, что настоящую весну еще придется подождать / Фото ua.depositphotos.com

Погода в Украине в Международный женский день, 8 марта, будет холодной и мокрой - днем температура опустится до -3 градусов.

Об этом рассказала начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко, передает OBOZREVATEL.

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По ее словам, 6-8 марта ожидается небольшой мокрый снег или дождь.

Как рассказала синоптик, на юге температура может подняться до +8 градусов, а на остальной территории Украины будет до -3 градусов. Ночью температура воздуха опустится до -6.

"Это абсолютно типичная погода для предвесны. Но прогноз предварительный, он может поменяться уже завтра. До 4 марта погода будет примерно такой - около 0 градусов", - рассказала Адаменко.

Также она отметила, что настоящую весну придется еще подождать несколько недель.

Начало весны в Украине

В Украину после сильных морозов идет потепление. Весна в Украине уже "почти стартовала".

"Приход весны в Украину - это переход среднесуточной температуры в устойчивом режиме от 0 градусов в сторону повышения. И этот переход состоится на текущей неделе. Можно говорить о том, что зима если и вернется, это будут очень краткосрочные проявления. Так что весна в Украине почти стартовала", - рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

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Автор: УНИАН

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