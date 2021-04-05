Завтра в Киеве будет пасмурно, потеплеет до +12°
Осадки обойдут столицу стороной.
Во вторник, 6 апреля в столице ожидается облачная погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Во Львове - снег, в центре - до +15°: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)
Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +12°, а ночью - опустятся до +2°.
Практически весь день будет наблюдаться пасмурная погода.
Ожидается ветер со скоростью до 3,2 м/с.
Атмосферное давление составит 738 мм рт. ст.
Народные приметы 6 апреля
В народном календаре 6 апреля называли днем Захария Постника. Сегодняшний день покажет, какой будет весна. На Захария ночь теплая - весна дружная.
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+14°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+14 °
Мин./макс. температура:+10° / +22°
Влажность:47 %
Давление:755 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:48
Закат19:37
Видимость:16 км
Фаза луны:
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