Завтра в Киеве будет пасмурно, потеплеет до +12°

17:00, 5 апреля 2021
16
Прослушать
Остановить

Осадки обойдут столицу стороной.

Завтра в Киеве будет пасмурно / Фото УНИАН
Завтра в Киеве будет пасмурно / Фото УНИАН

Во вторник, 6 апреля в столице ожидается облачная погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Во Львове - снег, в центре - до +15°: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)

Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +12°, а ночью - опустятся до +2°.

Практически весь день будет наблюдаться пасмурная погода.

Ожидается ветер со скоростью до 3,2 м/с.

Атмосферное давление составит 738 мм рт. ст.

Народные приметы 6 апреля

В народном календаре 6 апреля называли днем Захария Постника. Сегодняшний день покажет, какой будет весна. На Захария ночь теплая - весна дружная.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодапрогноз погодыпогода в Киевепогода в Украинепрогноз погоды в Киеве
viber
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+14°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
47 %
755 мм
4.5 м/с
1 %
Лента новостей
Мы используем cookies
Соглашаюсь