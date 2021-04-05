Завтра в Киеве будет пасмурно, потеплеет до +12°

Осадки обойдут столицу стороной.

Завтра в Киеве будет пасмурно / Фото УНИАН

Во вторник, 6 апреля в столице ожидается облачная погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Читайте также Во Львове - снег, в центре - до +15°: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)

Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +12°, а ночью - опустятся до +2°.

Практически весь день будет наблюдаться пасмурная погода.

Ожидается ветер со скоростью до 3,2 м/с.

Атмосферное давление составит 738 мм рт. ст.

Народные приметы 6 апреля

В народном календаре 6 апреля называли днем Захария Постника. Сегодняшний день покажет, какой будет весна. На Захария ночь теплая - весна дружная.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: