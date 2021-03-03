Завтра в Киеве потеплеет до +11°, вечером может пойти дождь
Вечером возможен дождь.
Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до +1°, а днем термометры покажут +11°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Четверг порадует украинцев теплой погодой: температура повысится до +16° (карта)
Весь день будет облачно. Вечером возможен коротковременный дождь.
Скорость ветра днем составит 7,8 м/с.
Атмосферное давление 742 мм ртутного столба.
Народные приметы 4 марта
4 марта, народные приметы основаны на наблюдениях за животными. Если кролики начинают копать норки, значит, еще выпадет снег, или быть метели. А грачи и галки на дороге - к ненастной погоде.
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Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-4 °
Мин./макс. температура:+2° / +14°
Влажность:56 %
Давление:756 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:39
Закат18:04
Видимость:16 км
Фаза луны:
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