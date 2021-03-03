Завтра в Киеве потеплеет до +11°, вечером может пойти дождь

Вечером возможен дождь.

Завтра в Киеве потеплеет / Фото УНИАН

Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до +1°, а днем термометры покажут +11°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Весь день будет облачно. Вечером возможен коротковременный дождь.

Скорость ветра днем составит 7,8 м/с.

Атмосферное давление 742 мм ртутного столба.

Народные приметы 4 марта

4 марта, народные приметы основаны на наблюдениях за животными. Если кролики начинают копать норки, значит, еще выпадет снег, или быть метели. А грачи и галки на дороге - к ненастной погоде.

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