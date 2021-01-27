Циклон наступает: завтра в Киеве ожидается сильный снегопад
Ночью похолодает до -7°.
В четверг, 28 января, в Киеве температура днем упадет до +1°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Снег продолжит засыпать большинство областей Украины, температура днем упадет до -2° (карта)
Согласно прогнозу, ночью похолодает до -7°, а днем столбики термометров покажут +1°.
Весь день будет наблюдаться сплошная облачность и сильный снегопад.
Скорость ветра днем составит 3,5 м/с.
Атмосферное давление 741 мм ртутного столба.
Народные приметы 28 января
28 января - Павла Тебского преподобного. Ветер на Павла - год будет дождливый. Звездная ночь 28 января предвещала хороший урожай льна.
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+2°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+2 °
Мин./макс. температура:-2° / +6°
Влажность:70 %
Давление:751 мм
Ветер: 6.0 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:20
Закат17:24
Видимость:0.8 км
Фаза луны:
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