Циклон наступает: завтра в Киеве ожидается сильный снегопад

Ночью похолодает до -7°.

Температура практически не изменится / Фото REUTERS

В четверг, 28 января, в Киеве температура днем упадет до +1°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью похолодает до -7°, а днем столбики термометров покажут +1°.

Весь день будет наблюдаться сплошная облачность и сильный снегопад.

Скорость ветра днем составит 3,5 м/с.

Атмосферное давление 741 мм ртутного столба.

Народные приметы 28 января

28 января - Павла Тебского преподобного. Ветер на Павла - год будет дождливый. Звездная ночь 28 января предвещала хороший урожай льна.

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