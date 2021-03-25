Завтра в Киев заглянет весеннее тепло: температура достигнет +8°

Осадков не ожидается.

Завтра в Киеве потеплеет / фото УНИАН, Сергей Чузавков

В пятницу, 26 марта в столице ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +8°, а ночью - опустятся до +2°.

Практически весь день будет наблюдаться облачная с прояснениями погода.

Ожидается ветер со скоростью до 4,4 м/с.

Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.

Народные приметы 26 марта

Галки собираются гурьбой под вечер и кричат — к ясной погоде. Тетерев сидит на березе, нахохлившись, — к ненастью. Мыши полевые уходят из поймы реки — к сильному половодью, вода поднимется выше обычного.

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