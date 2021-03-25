Завтра в Киев заглянет весеннее тепло: температура достигнет +8°
Осадков не ожидается.
В пятницу, 26 марта в столице ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Завтра снегопады отступят и в Украине резко потеплеет (карта)
Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +8°, а ночью - опустятся до +2°.
Практически весь день будет наблюдаться облачная с прояснениями погода.
Ожидается ветер со скоростью до 4,4 м/с.
Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.
Народные приметы 26 марта
Галки собираются гурьбой под вечер и кричат — к ясной погоде. Тетерев сидит на березе, нахохлившись, — к ненастью. Мыши полевые уходят из поймы реки — к сильному половодью, вода поднимется выше обычного.
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Погода в Украине
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- Запорожье+2°... 0°
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- Луганск+2°... -1°
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- Чернигов+8°... -2°
- Черновцы+8°... -1°
+10°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+10 °
Мин./макс. температура:+17° / +23°
Влажность:81 %
Давление:752 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:11 %
Восход:07:05
Закат19:26
Видимость:3.2 км
Фаза луны:
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