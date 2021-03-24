Киевлян завтра порадует солнечная погода с температурой до +6°
Осадков не ожидается.
В четверг, 25 марта в столице ожидается малооблачная погода, без осадков.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Половину областей Украины накроет дождь с мокрым снегом: прогноз погоды на завтра (карта)
Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +6°, а ночью - опустятся до -1°.
Практически весь день будет наблюдаться практически безоблачная погода.
Ожидается ветер со скоростью до 5,3 м/с.
Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.
Народные приметы 25 марта
25 марта, если настойчиво каркают вороны, значит, будет дождь.
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+14°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+14 °
Мин./макс. температура:+10° / +16°
Влажность:92 %
Давление:757 мм
Ветер: 2.4 м/с
Вероятность осадков:89 %
Восход:07:07
Закат19:25
Видимость:16 км
Фаза луны:
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