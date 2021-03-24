Киевлян завтра порадует солнечная погода с температурой до +6°

Осадков не ожидается.

В Киеве завтра выглянет солнце / фото УНИАН, Сергей Чузавков

В четверг, 25 марта в столице ожидается малооблачная погода, без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +6°, а ночью - опустятся до -1°.

Практически весь день будет наблюдаться практически безоблачная погода.

Ожидается ветер со скоростью до 5,3 м/с.

Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.

Народные приметы 25 марта

25 марта, если настойчиво каркают вороны, значит, будет дождь.

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