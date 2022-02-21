Во вторник, 22 февраля, температура в киеве будет практически без изменений. Однако пасмурная погода сменится на практически безоблачную - на небе появится солнце.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, ночью столбики термометров в столице покажут +4°, а днем воздух максимально прогреется до +9°. В первой половине дня будет пасмурно, затем тучи рассеются и выглянет солнце.

Ветер в Киеве 22 февраля будет западный, а его скорость составит 1,3 - 3,3 м/с. Атмосферное давление пониженное, 738-741 миллиметр ртутного столба. Восход в 06:57, закат в 17:26.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +5°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +1°, днем +5°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +1°, днем +5°.

В Тернополе 22 февраля ночью будет 0°, днем +6°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +7°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +8°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +2°...+8°, небольшая облачность.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +1°, днем +9°.

В Виннице завтра будет +2°...+8°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +3°, днем +9°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +9°, легкий дождик.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +4°...+7°, дождь.

В Одессе 22 февраля - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +10°, дождь.

В Херсоне во вторник ночью +4°, днем +11°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +9°, сильный дождь.

В Запорожье температура ночью +2°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит +3°...+6°, небольшая облачность, легкий дождик.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +8°, сильный дождь.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +8°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +3°...+14°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +2°, днем +11°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +12°.

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